Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

Der FC Zürich wird bei der Suche nach Verstärkungen für die Defensive fündig. Alexander Hack findet den Weg in die Super League.

Der gross gewachsene Innenverteidiger (1.93) lief bis Sommer 2023 in der Bundesliga für Mainz 05 auf. Danach legte er ein Jahr in Saudi-Arabien ein, ehe es Anfang des letzten Jahres für ein Jahr in die MLS zu Red Bull New York zog. Anfang Januar löste Hack seinen Vertrag jedoch auf. Nun folgt die Rückkehr nach Europa.

Laut «Blick» hat sich der FCZ mit dem 32-jährigen Abwehrspieler auf eine Zusammenarbeit verständigt. In der Defensive ist nach Abgängen dringend neues Personal gesucht. Mit Hack kann nun ein erfahrener Verteidiger verpflichtet werden. Insgesamt bestritt er 133 Bundesligapartien – allesamt für Mainz 05.