SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 18:44
Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

Der FC Zürich wird bei der Suche nach Verstärkungen für die Defensive fündig. Alexander Hack findet den Weg in die Super League.

Der gross gewachsene Innenverteidiger (1.93) lief bis Sommer 2023 in der Bundesliga für Mainz 05 auf. Danach legte er ein Jahr in Saudi-Arabien ein, ehe es Anfang des letzten Jahres für ein Jahr in die MLS zu Red Bull New York zog. Anfang Januar löste Hack seinen Vertrag jedoch auf. Nun folgt die Rückkehr nach Europa.

Laut «Blick» hat sich der FCZ mit dem 32-jährigen Abwehrspieler auf eine Zusammenarbeit verständigt. In der Defensive ist nach Abgängen dringend neues Personal gesucht. Mit Hack kann nun ein erfahrener Verteidiger verpflichtet werden. Insgesamt bestritt er 133 Bundesligapartien – allesamt für Mainz 05.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Mehr entdecken
Ankunft bestätigt

Der neue FCZ-Abwehrchef ist «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ»

5.02.2026 - 12:01
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

4.02.2026 - 18:44
Klare Worte

Yannick Brecher spricht erstmals über seine Degradierung beim FCZ

3.02.2026 - 17:16
Verletzungsprobleme

Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

3.02.2026 - 16:26
Ausfall

FCZ-Jungspund Jill Stiel im Verletzungspech

3.02.2026 - 13:47
Trennung erfolgt

FCZ findet Lösung bei Lisandru Tramoni und löst Vertrag auf

3.02.2026 - 12:37
Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

3.02.2026 - 12:05
Rückkehr nach Europa?

FCZ, YB & Lugano haben marokkanischen Verteidiger Achraf Dari im Blick

2.02.2026 - 12:57
Winterthur schlägt zu

FCZ-Eigengewächs Mirlind Kryeziu unterschreibt bei Ligakonkurrent

2.02.2026 - 12:19
Konkurrenzkampf

Silas Huber oder wieder Brecher? FCZ-Trainer Hediger hat sich wohl entschieden

2.02.2026 - 10:37