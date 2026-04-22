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Allzeit bereit

Ex-FCZ-Coach Dennis Hediger bringt sich bereits für nächsten Klub in Stellung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 13:14
Ex-FCZ-Coach Dennis Hediger bringt sich bereits für nächsten Klub in Stellung

Nachdem Dennis Hediger erst vor Wochenfrist seines Amtes als FCZ-Trainer enthoben wurde, meldet er sich schon bereit für die nächste Anstellung.

Der 39-Jährige benötigt nach seiner ersten Entlassung in der noch jungen Trainerkarriere keine lange Pause. «Ich bin bereit für die nächste Aufgabe im Profifussball», schreibt Hediger am Mittwoch via LinkedIn. Zuvor listet er auf, was er in seiner bisherigen Karriere erreicht hat und insbesondere, was ihm beim FCZ als Cheftrainer bei den Profis gelungen ist. Demnach habe er nach seinem Einstieg im vergangenen Oktober bis zum Rauswurf vor Wochenfrist die Einsatzzeit der Schweizer U21-Spieler auf 23,3 Prozent erhöhen können – ein Bestwert der Liga. Zudem seien Spieler «gezielt entwickelt und gefördert» worden. Er persönlich konnte Erfahrung auf höchster Stufe sammeln.

Hediger schreibt auch, dass es ihm nach der Beförderung zum FCZ-Cheftrainer allgemein gelungen sei, Stabilität durch klare Struktur und Führung in einer anspruchsvollen Phase zu erreichen. Mit dem Umfeld sei er souverän umgegangen.

Der Ex-Profi wartet nun auf neue Angebote. Welche Klubs sich bei ihm melden werden, ist offen. Auch eine Aufgabe im Ausland scheint für den gebürtigen Berner denkbar.

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