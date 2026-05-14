Mohamed Salah führt jetzt konkrete Gespräche mit türkischem Klub

Der Abgang von Mohamed Salah beim FC Liverpool zum Saisonende ist seit knapp zwei Monaten besiegelt. Noch ist offen, wo der 33-Jährige künftig stürmt. Eine heisse Spur soll nun in die Türkei führen.

Wie «A Spor» berichtet, macht sich Fenerbahçe grosse Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Torjägers. Es sollen bereits konkrete Gespräche geführt werden. Salah winkt demnach ein Dreijahresvertrag mit einem stattlichen Jahresgehalt in Höhe von 20 Mio. Euro.

Salah wäre ein weiterer grosser Name, der in die türkische Süper Lig wechselte. Bislang hat sich vor allem Galatasaray als Klub erwiesen, der grosse Namen (u.a. Victor Osimhen) verpflichten kann. Fenerbahçe möchte nun offenbar nachziehen.

Grosses Interesse am Ägypter gibt es weiterhin auch aus Saudi-Arabien. Zunächst fokussiert sich Salah jedoch auf seinen Abschied an der Anfield Road: Am kommenden Sonntag ist es so weit. Salah hat für die Reds in bislang 440 Pflichtspielen sagenhafte 257 Treffer erzielt.