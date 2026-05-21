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Sommer-Verkauf denkbar

Bundesliga-Duo beobachtet Ilić vom FC Turin

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 16:39
Bundesliga-Duo beobachtet Ilić vom FC Turin

Der 1. FSV Mainz 05 und SC Freiburg beschäftigen sich offenbar intensiv mit Ivan Ilić vom FC Turin. Beim italienischen Erstligisten gilt ein Verkauf des zentralen Mittelfeldspielers im Sommer laut italienischen Berichten inzwischen als nahezu unvermeidbar. Besonders seit dem Trainerwechsel soll Ilić keine zentrale Rolle mehr in den sportlichen Planungen spielen.

Turin möchte offenbar verhindern, dass der Marktwert des Serben weiter sinkt. Erst 2023 hatten die Italiener rund 16,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an Hellas Verona überwiesen. Vor allem Mainz und Freiburg gelten nun als interessiert. Beide Bundesligisten suchen demnach gezielt nach einem spielstarken Mittelfeldakteur mit Technik, Übersicht und Spielmacherqualitäten – Eigenschaften, die Ilić intern zugesprochen werden.

Der 25-Jährige absolvierte bislang 24 Länderspiele für Serbien und steht in Turin noch bis 2027 unter Vertrag. Laut Transfermarkt liegt sein aktueller Marktwert bei rund zehn Millionen Euro – genau diese Summe soll Turin mindestens für einen Transfer erwarten.

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