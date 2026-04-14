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Auch ein belgischer Klub jagt die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 14:25
Auch ein belgischer Klub jagt die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli

Der Schweizer U21-Nationalspieler Winsley Boteli weckt auch in Belgien Begehrlichkeiten.

Der 19-Jährige ist in der aktuellen Saison von Bundesligist Borussia Mönchengladbach an den FC Sion in die Schweiz ausgeliehen. Vor allem seit der Jahreswende zeigt er im Klub und zuletzt auch in der U21-Nati starke Leistungen. Wohin der Weg von Boteli im Sommer führt, ist ungewiss. Interessenten gibt es einige. Laut «Bild» gehört auch der FC Brügge dazu.

Der belgische Klub gehört zu jenen Vereinen, die gerne ausländische Talente holen, diese weiter ausbilden und dann gewinnbringend verkaufen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari, der letzten Sommer nach nur einem Jahr für beinahe 40 Mio. Euro an Milan weiterverkauft wurde.

Boteli könnte ein weiteres «Projekt» sein, bei dem ein lohnender Verkauf angestrebt wird. Allerdings buhlen auch andere Klubs um den Mittelstürmer. Zuletzt wurde bereits das Interesse des SC Freiburg, von Brentford und auch vom FC St. Gallen, wo Boteli die Nachfolge von Alessandro Vogt antreten könnte, öffentlich.

Sion verfügt seinerseits über eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Diese könnte den Wallisern allerdings zu hoch sein. In Gladbach steht Boteli bei einer allfälligen Rückkehr noch bis 2028 unter Vertrag.

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