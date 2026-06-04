Shootingstar Said El Mala kurz vor 50 Mio. Euro-Transfer auf die Insel

Said El Mala steht kurz vor dem Abgang beim 1. FC Köln. Der Bundesligist stimmt einem 50 Mio. Euro-Paket eines Premier League-Klubs wohl zu.

Wie die «Bild» berichtet, zieht es den 19-jährigen Angreifer voraussichtlich zum FC Brentford. Es seien nur noch letzte Details zu klären, heisst es. Zudem müssten die zuständigen Gremien der Kölner noch zustimmen, was aber eher eine Formsache sein soll. El Mala könnte für den Effzeh zum absoluten Rekordtransfer avancieren.

Obwohl er in der vergangenen Spielzeit lange Zeit keine Startelfgarantie hatte, erzielte der Youngster 13 Treffer. In den WM-Kader Deutschlands hat er es dennoch knapp nicht geschafft. Deshalb erholt sich El Mala aktuell im Urlaub.

Zunächst bemühte sich vor allem Brighton & Hove Albion um den Stürmer. Auch Chelsea und der FC Bayern erkundigten sich. Das Rennen macht nun aber aller Voraussicht nach Brentford.