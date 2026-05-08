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Transfer vereinbart

Das österreichische Talent Jannik Schuster schafft den Sprung in die Premier League

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 11:02
Das österreichische Talent Jannik Schuster schafft den Sprung in die Premier League

Der erst 19-jährige österreichische Abwehrspieler Jannik Schuster schafft den grossen Sprung aus seiner Heimat in die Premier League.

Brentford hat sich mit Red Bull Salzburg, wo Schuster bis 2028 unter Vertrag steht, laut «Sky Sports» über eine Ablöse in Höhe von 13 Mio. Pfund plus Boni geeinigt. Schuster hat dem Wechsel zum Londoner Klub bereits zugestimmt. Es fehlt einzig noch der Medizincheck, ehe der Transfer offiziell verkündet werden kann.

Der junge Innenverteidiger ist in Salzburg derzeit als Stammspieler gesetzt. Er läuft ausserdem für die österreichische U21-Nationalmannschaft auf.

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