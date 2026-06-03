SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Trotz Wechselwunsch

Freiburg-Goalie Noah Atubolu liegen derzeit keine Angebote vor

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 09:15
Freiburg-Goalie Noah Atubolu liegen derzeit keine Angebote vor

Eigentlich rechnet der SC Freiburg fest mit dem Abgang von Noah Atubolu, nachdem dieser sämtliche Versuche abblockte, den Vertrag bei den Breisgauern zu verlängern. Das Problem: Dem 24-Jährigen liegen aktuell keine Angebote vor.

Dies berichtet die «Sport Bild». Demnach ist kein Klub auf Freiburg zugekommen, wo Atubolu noch für eine weitere Saison bis 2027 unter Vertrag steht. Die bisherige Nummer 1 gerät nun unter Druck: Freiburg hat mit der Verpflichtung von Mio Backhaus nämlich bereits einen designierten Nachfolger geholt.

Atubolu und seine Berater müssen aktiv werden und sich nach neuen Optionen umsehen. Der Keeper hofft wohl darauf, dass sich eine (europäische) Torhüterrochade in Gang setzt. Sein Ziel soll die Premier League sein.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten
Neuer Klub

Schweizer Hoffnung Bruno Ogbus steht vor Wechsel in 2. Bundesliga
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick
Mehr entdecken
Trotz Wechselwunsch

Freiburg-Goalie Noah Atubolu liegen derzeit keine Angebote vor

3.06.2026 - 09:15
„Ich würde niemals nie sagen“

Eren Dinkci spricht über Werder-Rückkehr

24.05.2026 - 12:03
Entdeckung der Saison

Johan Manzambi erhält eine Europa League-Auszeichnung

22.05.2026 - 15:36
15 Mio. Euro-Gesamtpaket

Der SC Freiburg holt Mio Backhaus als neuen Torhüter

22.05.2026 - 14:19
"Mal schauen"

Johan Manzambi lässt seine Zukunft in Freiburg offen

22.05.2026 - 13:38
Sommer-Verkauf denkbar

Bundesliga-Duo beobachtet Ilić vom FC Turin

21.05.2026 - 16:39
Freiburg vor Rekordtransfer

Festgelegt: Backhaus soll Atubolu ersetzen

21.05.2026 - 12:44
Angebot für Profivertrag

Exklusiv: Bundesliga-Klubs fragen bei Servette wegen Juwel Aaron Ekoh an

14.05.2026 - 17:09
Karriereende

Freiburg-Ikone Chicco Höfler hört nach 21 Jahren auf

13.05.2026 - 14:51
In Gladbach unter Vertrag

Ein ausländischer Klub bietet 3,5 Mio. Euro für Sion-Stürmer Winsley Boteli

30.04.2026 - 12:39