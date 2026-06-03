Freiburg-Goalie Noah Atubolu liegen derzeit keine Angebote vor

Eigentlich rechnet der SC Freiburg fest mit dem Abgang von Noah Atubolu, nachdem dieser sämtliche Versuche abblockte, den Vertrag bei den Breisgauern zu verlängern. Das Problem: Dem 24-Jährigen liegen aktuell keine Angebote vor.

Dies berichtet die «Sport Bild». Demnach ist kein Klub auf Freiburg zugekommen, wo Atubolu noch für eine weitere Saison bis 2027 unter Vertrag steht. Die bisherige Nummer 1 gerät nun unter Druck: Freiburg hat mit der Verpflichtung von Mio Backhaus nämlich bereits einen designierten Nachfolger geholt.

Atubolu und seine Berater müssen aktiv werden und sich nach neuen Optionen umsehen. Der Keeper hofft wohl darauf, dass sich eine (europäische) Torhüterrochade in Gang setzt. Sein Ziel soll die Premier League sein.