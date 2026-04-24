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Strafmass steht

Die UEFA sperrt Benficas Gianluca Prestianni nach Rassismus-Skandal

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 15:36
Die UEFA sperrt Benficas Gianluca Prestianni nach Rassismus-Skandal

Die UEFA hat das Strafmass gegen Benfica-Profi Gianluca Prestianni nach dessen vermeintlichen Beleidigungen gegenüber Vinicius Junior bekanntgegeben.

Der 20-jährige Argentinier wird mit einer Sperre von sechs Partien belegt – drei davon auf Bewährung über zwei Jahre. Die Sanktion erfolgt wegen «diskriminierenden Verhaltens». Benfica wurde bereits informiert. Prestianni hat eine Sperre im Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League-K.o.-Phase bereits verbüsst.

Das ausgesprochene Strafmass bezieht sich auf Spiele in UEFA-Klubwettbewerben und auf Länderspiele, die von der UEFA organisiert werden.

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