José Mourinho überrascht mit Aussage zur Zukunft

José Mourinho wurde zuletzt mit einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Nun überrascht der Portugiese mit einer offenen Aussage zu seiner Zukunft.

Der 63-Jährige hat bei Benfica im vergangenen Sommer eigentlich einen Zweijahresvertrag bis 2027 unterzeichnet. Dieser beinhaltet aber offenbar eine Klausel zur vorzeitigen Trennung. «Wenn die Saison mit Benfica endet, haben wir 10 Tage Zeit, zu entscheiden, ob wir weitermachen oder ob sich die Wege trennen», sagt Mourinho nun nämlich auf einer Pressekonferenz.

Damit ist auch klar, dass ein Wechsel zu Real Madrid theoretisch möglich wäre. Und zwar ohne, dass die Madrilenen eine Ablöse zahlen müssten. Berichten zufolge würde Mourinho eines Tages sehr gerne zu den Königlichen zurückkehren, wo er bereits von 2010 bis 2013 beschäftigt war. Ob er tatsächlich einen Anruf von Florentino Perez erhält, ist jedoch ungewiss.