SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Kontrakt

Vertrag von Aarau-Verteidiger Acquah hat sich automatisch verlängert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 13:29
Vertrag von Aarau-Verteidiger Acquah hat sich automatisch verlängert

Der ghanaische Verteidiger David Acquah ist neu bis Juni 2027 an den FC Aarau gebunden.

Der 24-Jährige läuft seit Februar 2024 für den Challenge League-Klub auf und ist auch in dieser Saison in der Innenverteidigung gesetzt. Durch seine vielen Einsätze hat sich der bis Juni 2026 gültige Kontrakt nun automatisch um ein Jahr verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilt. Acquah hat insgesamt bereits 68 Pflichtspiele für den FCA bestritten.

In der laufenden Spielzeit hat der Abwehrspieler nur ein einziges Spiel wegen einer Gelbsperre verpasst und stand ansonsten immer auf dem Platz. Er kämpft mit dem Team weiterhin erbittert um den Aufstieg in die Super League.

Mehr Dazu
Aus Norwegen

Exklusiv: Aarau lehnt Angebot für David Acquah ab
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Mehr entdecken
Neuer Kontrakt

Vertrag von Aarau-Verteidiger Acquah hat sich automatisch verlängert

24.03.2026 - 13:29
Bis 2028

Automatische Verlängerung: Planungssicherheit beim FC Aarau im Fall Afriyie

4.03.2026 - 17:29
"Fand kein Gehör"

Aarau-Neuzugang Vladi mit Seitenhieb gegen FCSG-Coach Enrico Maassen

13.02.2026 - 16:52
Bis 2028

Der FC Aarau verlängert mit seinem Keeper Andreas Hirzel

12.02.2026 - 18:54
Kessler geht ins Wallis

Ein Aarau-Verteidiger wechselt in die Super League

12.02.2026 - 11:32
Rückkehr

Der FC Aarau gibt seinen Stürmer Amr Khaled nach Ägypten ab

28.01.2026 - 13:14
Vertragsverlängerung

Der FC Aarau tätigt weitere wichtige Vertragsverlängerung mit Koide

22.01.2026 - 13:23
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau

19.01.2026 - 15:22
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen

16.01.2026 - 11:07
Eine Liga tiefer

Der FC Aarau schickt zwei Spieler in die Promotion League

14.01.2026 - 13:23