Vertrag von Aarau-Verteidiger Acquah hat sich automatisch verlängert

Der ghanaische Verteidiger David Acquah ist neu bis Juni 2027 an den FC Aarau gebunden.

Der 24-Jährige läuft seit Februar 2024 für den Challenge League-Klub auf und ist auch in dieser Saison in der Innenverteidigung gesetzt. Durch seine vielen Einsätze hat sich der bis Juni 2026 gültige Kontrakt nun automatisch um ein Jahr verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilt. Acquah hat insgesamt bereits 68 Pflichtspiele für den FCA bestritten.

In der laufenden Spielzeit hat der Abwehrspieler nur ein einziges Spiel wegen einer Gelbsperre verpasst und stand ansonsten immer auf dem Platz. Er kämpft mit dem Team weiterhin erbittert um den Aufstieg in die Super League.