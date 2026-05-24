Vicario-Abgang könnte bei den Spurs alles verändern

Tottenham Hotspur schaut sich offenbar intensiv nach möglichen Lösungen für die Torwartposition um – und dabei rückt Anatoliy Trubin immer stärker in den Fokus. Der Keeper von Benfica Lissabon wird laut portugiesischen Berichten von den Spurs genau beobachtet.

Konkreter könnte das Thema allerdings erst werden, falls Guglielmo Vicario den Klub im Sommer verlässt. Der Italiener soll bei Inter Mailand auf der Liste stehen, nachdem er in der Rückrunde seinen Stammplatz verloren haben soll. Tottenham prüft deshalb offenbar bereits mögliche Alternativen – und Trubin gilt intern als äusserst spannend.

Vor allem sein Alter, sein Entwicklungspotenzial und seine internationale Erfahrung sollen die Londoner überzeugen. Der Ukrainer absolvierte bereits 27 Länderspiele für sein Land. Trubin selbst erklärte zwar zuletzt, dass er eigentlich bei Benfica bleiben wolle, eine Garantie dafür gab er allerdings nicht. Ein Wechsel nach England soll schon länger ein persönliches Karriereziel des 24-Jährigen sein. Benfica sitzt trotzdem am längeren Hebel. Der Vertrag läuft noch bis 2028 und enthält eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Realistisch soll laut Berichten aber eher eine Summe um die 40 Millionen Euro sein.