Tottenham verkündet Tonali-Transfer und sorgt für einen Rekord

Tottenham bestätigt am Montagmittag die Ankunft von Mittelfeldspieler Sandro Tonali.

Der 26-jährige Italiener wechselt für 117 Millionen Euro von Newcastle United zu den Spurs. Für die Londoner avanciert er damit zum Rekordtransfer. Tonali löst damit Mateus Fernandes (21) ab, dessen 98 Millionen Euro-Transfer erst in der vergangenen Woche verkündet wurde.

Tonali unterschreibt bei Tottenham einen langfristigen Vertrag bis 2032. «Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich heute im Verein ankam, war das ein fantastisches Gefühl. Es hieß, es gäbe vier oder fünf Vereine zur Auswahl – doch es gab nur einen», sagt der Spielmacher zu seinem Transfer.

Spurs-Coach Roberto De Zerbi meint: «Sandro ist ein besonderer Spieler und eine grossartige Neuverpflichtung für unseren Verein. Ich verfolge seinen Weg schon lange, da er die Jugendabteilung meines Heimatvereins Brescia durchlaufen hat, und ich freue mich sehr, nun mit ihm zusammenzuarbeiten. Angesichts seiner Qualitäten gab es in diesem Sommer grosses Interesse an Sandro. Er war jedoch fest entschlossen, zu Tottenham zu wechseln, und ich weiß, dass unsere Fans begeistert davon sein werden, was er in die Mannschaft einbringt.»