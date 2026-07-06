Rafael Leão ist offen für Wechsel zu bestimmtem Londoner Klub

Schon seit geraumer Zeit wird der portugiesische Nationalspieler Rafael Leão mit einem Abgang bei Milan in Verbindung gebracht. Sein Weg könnte nach London führen.

«teamTALK» berichtet nun, dass die Option Tottenham ziemlich heiss ist: Die Spurs wirbeln in diesem Sommer auf dem Transfermarkt. Unter anderem stossen Sandro Tonali, Mateus Fernandes und Jan Paul van Hecke zu den Nordlondonern – Leão könnte bald dazugehören.

Noch ist allerdings alles in einem frühen Stadium: Tottenham hat sich über Berater Jorge Mendes erst nach dem Angreifer erkundigt. Bis zu einem konkreten Angebot fehlt noch einiges.

Milan ist aber sehr wohl zu einem Leão-Verkauf bereit, um Transfereinnahmen zu generieren.