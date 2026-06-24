Mega-Angebot aus New York sorgt für Bewegung

Die Zukunft von Christian Pulisic beim AC Mailand scheint wieder ein Thema zu werden. Laut der «Gazzetta dello Sport» hat New York City FC dem US-Nationalspieler ein aussergewöhnliches Angebot unterbreitet.

Demnach soll der Klub aus der City Football Group einen Fünfjahresvertrag im Gesamtwert von rund 50 Millionen US-Dollar angeboten haben. Das würde einem Nettogehalt von etwa zehn Millionen Dollar pro Saison entsprechen. Der Bericht beschreibt Pulisic als nachdenklich. Hintergrund soll unter anderem die sportliche Situation bei Milan sein. Die Rossoneri haben die Qualifikation für die Champions League offenbar zum zweiten Mal in Folge verpasst, was beim Amerikaner für Enttäuschung sorgen soll.

Vor den Gesprächen mit New York City soll das Umfeld des Spielers bereits verschiedene Möglichkeiten innerhalb Europas geprüft haben. Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Pulisic strebt laut den Berichten offenbar einen Vertrag an, der ihn zum Topverdiener im Mailänder Kader machen würde. Derzeit gilt Rafael Leão mit rund sieben Millionen Euro Jahresgehalt als bestbezahlter Spieler des Vereins.

Trotzdem deutet aktuell wenig auf einen unmittelbaren Abschied hin. Aus den USA wird berichtet, dass Milans Eigentümer Gerry Cardinale nicht bereit sei, Angebote für Pulisic zu prüfen. Vielmehr soll der Klub weiterhin fest mit dem Offensivspieler planen. Statt eines Verkaufs könnten deshalb in den kommenden Monaten neue Gespräche über eine Vertragsverlängerung folgen. Die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier waren während der vergangenen Saison ins Stocken geraten.

Für Milan bleibt Pulisic sportlich einer der wichtigsten Offensivspieler. Deshalb dürfte der Verein alles daran setzen, ihn langfristig zu halten. Das lukrative Angebot aus New York erhöht jedoch den Druck auf die Verantwortlichen, bei den Vertragsgesprächen eine Lösung zu finden.