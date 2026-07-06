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Stürmer wechselt

Hoffenheim gelingt Transfercoup mit 16-jährigem Supertalent Jakov Dedic

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 10:43
Hoffenheim gelingt Transfercoup mit 16-jährigem Supertalent Jakov Dedic

Die TSG Hoffenheim verkündet die Ankunft des 16-jährigen Sturmtalents Jakov Dedic.

Der kroatische Mittelstürmer wechselt von NK Ostijek nach Sinsheim, wo er zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant ist. Hoffenheim setzt sich im Werben um Dedic unter anderem gegen Werder Bremen und den FC Porto durch.

«Jakov ist ein grosses Talent, das in seinem jungen Alter nicht nur aufgrund seiner beachtlichen Grösse sehr gute Voraussetzungen mitbringt und exzellent zur TSG passt. Sein Stürmerverhalten ist schon auf einem beachtlichen Level. Er ist ein sehr athletischer, dynamischer und und fussballerisch starker Angreifer, der gleichzeitig ein enormes Entwicklungspotenzial besitzt», sagt Hoffenheims Direktor Sport Frank Kramer.

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