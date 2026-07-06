Neymar gibt den Rücktritt aus der Seleçao bekannt

Einmal mehr ist Brasilien an der Weltmeisterschaft sehr früh ausgeschieden: Gegen Norwegen war bereits im Achtelfinal Schluss. Neymar zieht im Anschluss Konsequenzen.

Der 34-Jährige wurde bei der 1:2-Niederlage in der 67. Spielminute eingewechselt und verwandelte noch einen Elfmeter. Darüber hinaus lieferte er sich einige Provokationen mit norwegischen Spielern. Nach der Partie war Neymar in Tränen aufgelöst – auch weil es sein letzter Einsatz für Brasilien war.

«Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende», sagte der Angreifer nach dem WM-Aus dem TV-Sender «Globo»: «Ich habe hier angefangen, ich habe hier aufgehört.» Insgesamt bestritt er 130 Länderspiele. Abgesehen von einem Olympiasieg (2016) und einem Titel am Confederations Cup (2013) blieben die grossen Erfolge von Neymar mit der Seleçao aus. An Weltmeisterschaften setzte es stets Enttäuschungen ab.