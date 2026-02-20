SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Selbst angekündigt

Neymar könnte seine Karriere noch in diesem Jahr beenden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 09:11
Neymar könnte seine Karriere noch in diesem Jahr beenden

Der brasilianische Superstar Neymar könnte seine Aktivkarriere noch im Laufe dieses Jahres beenden.

Zuletzt wurde der 34-Jährige immer wieder von Verletzungsrückschlägen zurückgeworfen. Es verbleibt ein grosses Ziel – die WM-Teilnahme im Sommer. Ob er dieses aufgrund seiner physischen Probleme erreicht, ist aber höchst fraglich. Gegenüber dem TV-Sender «Cazé TV» kündigt Neymar nun an, dass bald Schluss sein könnte: «Ich weiss nicht, was von jetzt an passieren wird. Ich weiss nicht, ob es nächstes Jahr ist. Es könnte sein, dass der Dezember kommt und ich in Rente gehen möchte. Ich schaue Tag für Tag.»

Im Januar hatte der Stürmer bei seinem Stammklub FC Santos noch einmal um ein Jahr bis Ende 2026 verlängert. An seinem Ziel der WM-Teilnahme hält Neymar fest: «Natürlich muss ich meinen Spielrhythmus finden. Mit etwas mehr Training werde ich besser, aber mit viel Training, mit viel Ausdauer, werde ich meine 100 Prozent erreichen.»

Ob er darüber hinaus motiviert ist, die Karriere noch fortzusetzen, muss sich zeigen.

Mehr Dazu
Nicht genügend Qualität

Premier-League-Klubs vor Neymar-Transfer gewarnt
Gespräche laufen

Trainer Filipe Luis will seinen Kumpel Neymar zu Flamengo holen
Neuer Vertrag

Neymar hat sich entschieden und verlängert beim FC Santos
Statt Knie-Operation

Neymar sorgt mit Weihnachtsshopping-Trip nach New York für Ärger
Souza

Der FC Bayern hat 19-jähriges Brasil-Talent vom FC Santos im Visier
Mehr entdecken
Selbst angekündigt

Neymar könnte seine Karriere noch in diesem Jahr beenden

20.02.2026 - 09:11
Neuer Vertrag

Neymar hat sich entschieden und verlängert beim FC Santos

31.12.2025 - 22:36
Nicht genügend Qualität

Premier-League-Klubs vor Neymar-Transfer gewarnt

28.12.2025 - 09:24
Gespräche laufen

Trainer Filipe Luis will seinen Kumpel Neymar zu Flamengo holen

22.12.2025 - 17:43
Statt Knie-Operation

Neymar sorgt mit Weihnachtsshopping-Trip nach New York für Ärger

22.12.2025 - 09:28
Nächster Eingriff

Neymar muss sich wieder am Knie operieren lassen

8.12.2025 - 12:10
"Besser als alle anderen"

Neymar erhält öffentlichen Push von Carlo Ancelotti

6.12.2025 - 10:55
Hattrick in 17 Minuten

Neymar legt unglaublichen Auftritt hin und rettet den FC Santos

4.12.2025 - 10:29
Blitzheilung?

Neymar trotz Knieverletzung bereits wieder im Training

27.11.2025 - 17:39
Knieverletzung

Nächster Rückschlag für Neymar: Vorzeitiges Saison-Aus für Stürmer

26.11.2025 - 10:58