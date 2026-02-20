Neymar könnte seine Karriere noch in diesem Jahr beenden

Der brasilianische Superstar Neymar könnte seine Aktivkarriere noch im Laufe dieses Jahres beenden.

Zuletzt wurde der 34-Jährige immer wieder von Verletzungsrückschlägen zurückgeworfen. Es verbleibt ein grosses Ziel – die WM-Teilnahme im Sommer. Ob er dieses aufgrund seiner physischen Probleme erreicht, ist aber höchst fraglich. Gegenüber dem TV-Sender «Cazé TV» kündigt Neymar nun an, dass bald Schluss sein könnte: «Ich weiss nicht, was von jetzt an passieren wird. Ich weiss nicht, ob es nächstes Jahr ist. Es könnte sein, dass der Dezember kommt und ich in Rente gehen möchte. Ich schaue Tag für Tag.»

Im Januar hatte der Stürmer bei seinem Stammklub FC Santos noch einmal um ein Jahr bis Ende 2026 verlängert. An seinem Ziel der WM-Teilnahme hält Neymar fest: «Natürlich muss ich meinen Spielrhythmus finden. Mit etwas mehr Training werde ich besser, aber mit viel Training, mit viel Ausdauer, werde ich meine 100 Prozent erreichen.»

Ob er darüber hinaus motiviert ist, die Karriere noch fortzusetzen, muss sich zeigen.