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"Was ist mit mir?"

Neymar zeigt seine Live-Reaktion auf Nicht-Nomination bei Seleçao

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 18:20
Neymar zeigt seine Live-Reaktion auf Nicht-Nomination bei Seleçao

Neymar musste am Montag eine herbe Enttäuschung hinnehmen: Trotz grosser Hoffnungen wurde er von Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti nicht für die Länderspiele gegen Frankreich und Kroatien berücksichtigt. Der 34-Jährige hat seine Reaktion darauf filmen lassen.

Auf seinem Youtube-Kanal zeigt er die entsprechenden Aufnahmen: Neymar liegt gerade auf einer Pritsche und lässt sich massieren. Als Ancelotti die Namen vorliest, die für die beiden Partien Ende März und Anfang April im Nationalteam dabei sind, fehlt jener von Neymar. «Was ist mit mir?», fragt der Stürmer zunächst mit einem ungläubigen Lächeln.

Insgesamt macht er trotz der negativen Botschaft einen gefassten Eindruck. In die Kamera sagt Neymar, dass er natürlich traurig sei. Er werde aber immer ein Unterstützer der Seleçao sein. Für ihn gehe es darum, weiter zu trainieren und sich weiter zu verbessern.

Den WM-Traum hat Neymar noch längst nicht aufgegeben. Viel Zeit bleibt nicht mehr, aber Ancelotti hat schon mehrfach betont, dass die Türe weiterhin offen bleibt, wenn der Superstar physisch auf der Höhe ist.

Die Reaktion von Neymar auf die Nicht-Nomination:

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