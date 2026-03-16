Neymar schafft es wieder nicht in den Seleçao-Kader

Neymar bleibt in der brasilianischen Nationalmannschaft weiterhin aussen vor. Nationaltrainer Carlo Ancelotti berücksichtigt den 34-Jährigen für die Test-Länderspiele im März nicht.

Die Seleçao spielt am 26. März gegen Frankreich und am 1. April gegen Kroatien. Ancelotti hat sein Aufgebot bekanntgegeben. Neymar fehlt erneut. Offenbar reicht die Fitness des Santos-Profis weiterhin nicht aus, um im Weltklasseteam Unterschlupf zu finden. Für Irritationen sorgte zuletzt sein Fehlen bei einer Partie von Santos, die Ancelotti angeblich extra wegen Neymar besuchen wollte.

Das letzte Länderspiel des früheren Barça- und PSG-Profis datiert vom Oktober 2023.

Im Gegensatz zu Neymar hat es Jungstar Endrick nach starken Auftritten mit Olympique Lyon ins Aufgebot geschafft.

Das Kader der Seleçao für die März-Spiele: