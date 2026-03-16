SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für März-Testspiele

Neymar schafft es wieder nicht in den Seleçao-Kader

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 20:21
Neymar schafft es wieder nicht in den Seleçao-Kader

Neymar bleibt in der brasilianischen Nationalmannschaft weiterhin aussen vor. Nationaltrainer Carlo Ancelotti berücksichtigt den 34-Jährigen für die Test-Länderspiele im März nicht.

Die Seleçao spielt am 26. März gegen Frankreich und am 1. April gegen Kroatien. Ancelotti hat sein Aufgebot bekanntgegeben. Neymar fehlt erneut. Offenbar reicht die Fitness des Santos-Profis weiterhin nicht aus, um im Weltklasseteam Unterschlupf zu finden. Für Irritationen sorgte zuletzt sein Fehlen bei einer Partie von Santos, die Ancelotti angeblich extra wegen Neymar besuchen wollte.

Das letzte Länderspiel des früheren Barça- und PSG-Profis datiert vom Oktober 2023.

Im Gegensatz zu Neymar hat es Jungstar Endrick nach starken Auftritten mit Olympique Lyon ins Aufgebot geschafft.

Das Kader der Seleçao für die März-Spiele:

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Mehr entdecken
Für März-Testspiele

Neymar schafft es wieder nicht in den Seleçao-Kader

16.03.2026 - 20:21
"Sind froh"

Ralf Rangnick bietet die Neulinge Wanner & Chukwuemeka sofort auf

16.03.2026 - 15:39
Als Backup

Arsenal nimmt Stürmer Nicolo Tresoldi ins Visier

15.03.2026 - 19:43
Interesse vorhanden

Topklubs beobachten Anderlecht-Talent Nathan De Cat

15.03.2026 - 15:05
Rückkehr denkbar

River Plate hat Giovanni Simeone auf der Wunschliste

15.03.2026 - 14:49
Ex-Spieler mit guten Leistungen

Tottenham verfolgt Situation um AZ-Stürmer Troy Parrott

15.03.2026 - 11:35
Grosses Talent

Topklubs beobachten Nordsjælland-Talent Caleb Yirenkyi

15.03.2026 - 11:07
Durchbruch bleibt aus

Real Sociedad und AEK Athen erkundigen sich nach Ducksch

15.03.2026 - 10:46
Karrieresprung

Tottenham zeigt Interesse an Trabzonspor-Talent Christ Inao Oulaï

15.03.2026 - 09:23
Weckt Interesse

Arsenal könnte bei Jakub Kiwior doppelt abkassieren

14.03.2026 - 12:47