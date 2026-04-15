Ein Super League-Klub präsentiert ein geschichtsträchtiges Retro-Trikot

Der FC Lugano präsentiert pünktlich zu seinem bevorstehenden Umzug in das neue Stadion ein geschichtsträchtiges Trikot, das von den Spielern einst in der frühen Phase des Cornaredo-Stadions getragen wurde.

Dieses wurde im Jahr 1951 eröffnet und erlebt nun seine letzten Tage. Das Trikot ist klassisch in den Vereinsfarben Schwarz und Weiss gehalten. Es besitzt einen Kragen und auf der linken Brust prangt das alte Logo des Klubs. «Ein Stück Vergangenheit. Um die Gegenwart zu feiern, bevor wir uns für immer verabschieden», schreibt der Verein zum Leibchen.

Schon in Kürze findet im altehrwürdigen Cornaredo das letzte Spiel statt. Die neue AIL Arena wird dann am 5. Juni in der WM-Quali gegen Malta von der Frauen-Nati eröffnet. Ab der neuen Saison trägt der FC Lugano seine Heimspiele im neuen Stadion aus. Die Kapazität beträgt 8’000 Zuschauer.