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Unterschiede zu Vorjahr

Der FC Basel verbucht für letztes Jahr wieder einen Gewinn, aber…

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 17:29
Der FC Basel verbucht für letztes Jahr wieder einen Gewinn, aber…

Der FC Basel kann für das Kalenderjahr 2025 erneut einen Gewinn ausweisen. Er ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch markant geschrumpft. Auch andere Zahlen unterscheiden sich zu jenen aus der Vorjahresperiode teilweise beträchtlich.

Der vom FCB ausgewiesene Gewinn beträgt 332’256 Franken. Diese Zahl wird an der Generalversammlung am 18. Mai präsentiert. Vorab wurden Medien und Vereinsmitglieder bereits informiert. Zum Vergleich: Im Vorjahr konnte der FCB noch ein sattes Plus von 15,6 Millionen Franken erwirtschaften.

Der starke Rückgang hat aber Gründe, wie die Bebbi mitteilen: «Der Verwaltungsrat hat unter Einbezug des Vereinsvorstandes entschieden, einen Teil der im Jahr 2019 durch die FC Basel Holding AG geleistete Defizitgarantie in Höhe von 18,7 Millionen Franken zurückzuzahlen und 8 Millionen an die FC Basel Holding AG zu überführen. Dies aufgrund einer Vertragsklausel im ursächlichen Aktionärsbindungsvertrag.» Tatsächlich wären also etwas mehr als 8 Millionen Franken Gewinn drin gelegen.

Andere Zahlen lassen ebenfalls aufhorchen. So ist der Aufwand insgesamt markant gestiegen – von 79,8 Millionen auf 95,3 Millionen. Insbesondere die Personalkosten sind deutlich höher als im Vorjahr. Sie betrugen 39,6 Millionen Franken. Das sind über 7,5 Millionen mehr als zuvor.

Erfreulicherweise gab es auch bei den Einnahmen eine positive Entwicklung. Sie stiegen von 97,3 Millionen auf 101,9 Millionen. Der FCB hat zwar deutlich weniger Transfer-Einnahmen generiert (35,1 statt 60 Millionen). Die Verbandseinnahmen stiegen dank der Europa League-Teilnahme aber um mehr als 10 Millionen. Auch die Matcheinnahmen stiegen deutlich – von 12,9 auf 19,3 Millionen.

Bereits in der kommenden Woche wird der FCB gegenüber Medien genauer über die Zahlen informieren.

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