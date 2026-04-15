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Nach Brand

Der FC Basel zeigt Bilder der zerstörten Kabine

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 13:06
Der FC Basel zeigt Bilder der zerstörten Kabine

Der FC Basel veröffentlicht am Mittwoch Bilder des Kabinentrakts, der in der Nacht auf den vergangenen Samstag einem Brand zum Opfer gefallen ist.

Das grosse Ausmass der Zerstörung ist deutlich ersichtlich. Die Garderobe und auch grosse Teile der übrigen Infrastruktur im Kabinenbereich ist nicht mehr zu brauchen. Eindrücklich ist auch das Bild mit den vielen verbrannten Fussballschuhe. Sämtliche Profis mussten sich diesbezüglich neu eindecken.

Bis Dienstag war die Garderobe noch behördlich verriegelt. Die Untersuchung zur Brandursache laufen weiter. Nach Klubangaben zeigen die bisherigen Erkenntnisse, dass das Feuer im Saunabereich ausgebrochen ist.

Oberste Priorität für den FC Basel hat nun die Sicherstellung des Spielbetriebs für die verbleibenden drei Heimspiele der laufenden Saison. Es müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass die kompletten Katakomben bis Saisonende nicht mehr in Betrieb genommen werden können. Der Verein arbeitet an alternativen Lösung und hat bereits erste mögliche Provisorien gefunden.

Foto: FC Basel

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