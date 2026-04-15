Berater stellt Priorität von Hakan Calhanoglu klar

Der türkische Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu (32) denkt bei Inter Mailand weiterhin nicht über einen Abgang nach.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler läuft bereits seit beinahe fünf Jahren für die Nerazzurri auf und fühlt sich da weiterhin sehr wohl, wie Berater Gordon Stipic gegenüber Fabrizio Romanio klarstellt. «Calhanoglu steht bei Inter bis 2027 unter Vertrag und ist sowohl in Italien als auch bei den Nerazzurri sehr glücklich. Hakan konzentriert sich voll und ganz auf das, was in dieser Saisonphase wirklich zählt: Inter Mailand, den Kampf um den Scudetto und den Erfolg mit der Mannschaft», so der Agent.

Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch für eine weitere Saison bis 2027. Galatasaray soll sich sehr um einen Wechsel des Spielmachers im Sommer bemühen, hiess es zuletzt in türkischen Medien. Schon über einen Winterwechsel wurde spekuliert. Stipic lassen diese Spekulationen allerdings kalt: «Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Calhanoglu zu Galatasaray gibt es immer wieder, doch die Fakten sind eindeutig: Es gab weder im letzten Sommer noch im Januar Verhandlungen mit Galatasaray. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Anfrage oder Nachfrage von Galatasaray.»

Mit Inter könnte Calhanoglu in dieser Saison das Double gewinnen. Danach geht es für ihn mit der Türkei an die WM.