FC Basel nach Kabinen-Brand: 1 Spiel gesichert, 1 weiter fraglich

Der FC Basel muss nach dem verheerenden Brand im Kabinentrakt am vergangenen Wochenende weiterhin viel improvisieren. Während das

FCB-Sportchef Daniel Stucki bestätigt gegenüber «SRF», dass das Feuer im Saunabereich ausgebrochen ist. Die Untersuchungen der Behörden laufen weiterhin. Bis Montag bleibt der Bereich versiegelt, erst danach können die Reinigungsarbeiten beginnen. Diese dürften nach FCB-Angaben mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Bis auf Weiteres kann das Team den FCB-Campus für das Training nutzen. Schon am Montag ist dort reguläres Training wieder möglich – wenn auch mit etwas Improvisation. Für Bälle musste der Klub zunächst sogar bei anderen Vereinen anfragen. Auch viele Fussballschuhe der Spieler sind dem Brand zum Opfer gefallen.

Das auf den kommenden Samstag verschobene Auswärtsspiel in Thun wird laut «Blick» stattfinden können. Fraglich ist hingegen, ob der Auftakt in die Championship Group am 26. April zu Hause gegen Sion tatsächlich zu jenem Zeitpunkt durchgeführt werden kann. «Nach aktuellem Stand sehe ich das eher schwierig», sagt Stucki. Es geht darum, dass auch die Gästekabine stark in Leidenschaft gezogen wurde. Es müssen wohl andere Örtlichkeiten genutzt werden.