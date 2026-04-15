Inter Mailand belohnt seinen wahrscheinlichen Meister-Trainer Chivu

Chivu darf sich bei Inter Mailand wohl über eine Verlängerung als Trainer freuen.

Der 45-jährige Rumäne hat im Juni des vergangenen Jahres übernommen, nachdem Simone Inzaghi nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Laut «Gazzetta dello Sport» steht Chivu nun kurz vor einer Vertragsverlängerung bei den Nerazzurri. Demnach wird er ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit mindestens bis 2028 unterzeichnen.

Aktuell ist er bis 2027 gebunden. Inter hat den Meistertitel in dieser Saison schon so gut wie auf sicher. Es winkt sogar das Double. In der Coppa Italia steht die Mannschaft mit den beiden Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji nämlich im Halbfinale gegen Como.

Chivu wird trotz des frühen und enttäuschenden Ausscheidens in der Champions League gegen Bodö/Glimt dank der nationalen Erfolge belohnt: Sein Salär soll von 2,5 auf 4 bis 5 Mio. Euro pro Jahr angehoben werden.

Der Rumäne war bereits als Spieler für Inter tätig und ist mit dem Klub eng verbunden.