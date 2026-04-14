Exklusiv: Stephan Lichtsteiner wünscht sich beim FC Basel neuen Co-Trainer

Stephan Lichtsteiner wünscht sich beim FC Basel mit Blick auf die kommende Saison Veränderungen in seinem Trainerteam. Ein Name eines mögliche Neuankömmlings ist intern schon gefallen.

Der FC Basel stellte Stephan Lichtsteiner mitten im Saisonbetrieb als neuen Cheftrainer vor. Da es zu einem solchen Zeitpunkt eher unüblich ist, den dazugehörigen Staff nach Lichtsteiners Vorstellungen umzugestalten, könnten zur kommenden Saison einige Veränderungen vorgenommen werden.

Nach Informationen von 4-4-2.ch wünscht sich Lichtsteiner mindestens einen neuen Co-Trainer. Im Januar ist Pascal Bader im Zuge der Inthronisierung Lichtsteiners als neuer Assistent engagiert worden.

Lichtsteiner hat für die Zukunft gegenüber des Basler Managements offenbar zum Ausdruck gebracht, dass er um sich herum gerne eine weitere vertraute Person hätte. In den internen Evaluationen soll bereits ein Name gefallen sein.

Kehrt Giuseppe Morello zum FC Basel zurück?

Zu den Kandidaten gehört demnach unter anderem Giuseppe Morello, der beim FCB bereits auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken kann. Als Profi hat er unter anderem über 200 Spiele in der Challenge League absolviert, seine aktive Karriere beendete Morello 2017 im U21-Team des FC Basel.

Und stieg danach bei den Bebbi gleich als Trainer ein. Morello arbeitete im Basler Nachwuchs über viele Jahre hinweg als Übungsleiter und durchlief dabei verschiedene Stationen. Ausserdem war der 40-Jährige bei YB als Assistent unter Raphael Wicky sowie unter Tomas Oral und Marco Schällibaum bei den Grasshoppers tätig.