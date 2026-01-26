Der FC Basel stattet Stephan Lichtsteiner direkt mit langfristigem Vertrag aus

Der FC Basel findet den Nachfolger von Ludovic Magnin sehr rasch: Stephan Lichtsteiner ist neuer Trainer der Bebbi.

Der 42-jährige frühere Schweizer Nati-Coach unterzeichnet bei den Bebbi einen langfristigen Vertrag bis 2029. Er nimmt Pascal Bader als Assistenztrainer mit. Lichtsteiner war zwischen 2022 und 2024 bereits Nachwuchscoach beim FCB und kennt den Klub daher gut. Seit 2024 war er als Trainer beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic im Erwachsenenfussball tätig. Ausserdem trieb er parallel dazu seine Trainerausbildung weiter.

Als Spieler feierte Lichtsteiner grosse Erfolge im Ausland. So wurde er mit Juventus sieben Mal italienischer Meister und gewann fünf Mal die Coppa Italia. Er lief in über 100 Länderspielen für die Schweiz auf und war während seiner langen Karriere auch für Lille, Lazio, Arsenal und Augsburg tätig. Ursprünglich wurde er bei den Grasshoppers ausgebildet.

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki sagt zum Engagement von Lichtsteiner: «Wir kennen Stephan bereits aus der Nachwuchsabteilung und ich habe dort schon über zwei Jahre mit ihm direkt zusammengearbeitet. Er bringt ein grosses taktisches Verständnis mit und versteht es seit jeher, seine Teams mitzureissen und als Kollektiv besser zu machen. Uns ist bewusst, dass er in einer anspruchsvollen Phase zu uns stösst, in der in kurzer Zeit richtungsweisende Spiele anstehen. Und dies ohne wirkliche Erfahrung als Cheftrainer auf Profiniveau. Aber unser grosses Ziel ist es, langfristig und nachhaltig zu planen. Stephan kennt Drucksituationen aus seiner Aktivzeit bestens und obwohl er noch kein Team auf höchstem Niveau trainiert hat, trauen wir ihm diese Aufgabe zu 100 Prozent zu. Er ist detailversessen und ein Perfektionist mit einem klaren Plan. Hinzu kommt eine riesige Winner-Mentalität, die uns in der aktuellen Situation sofort helfen wird.»

Lichtsteiner meint: «Ich bin sehr überzeugt vom langfristigen Projekt beim FC Basel und freue mich deshalb, dass ich ab sofort ein Teil davon sein kann. Obwohl der Schritt etwas früher als geplant kommt, war es für mich selbstverständlich, dass ich diese Herausforderung bei diesem tollen Club jetzt annehmen möchte, da sich die Situation so ergeben hat. Ich bin sicher, dass wir beim FCB gemeinsam einiges erreichen können.»