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Auch ein emotionaler Verlust

FCB-Verteidiger Dominik Schmid hat beim Brand 25 Paar Schuhe verloren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 15:52
FCB-Verteidiger Dominik Schmid hat beim Brand 25 Paar Schuhe verloren

Der Kabinen-Brand beim FC Basel hat einen riesigen Sachschaden verursacht. Insbesondere für die Spieler gingen auch Dinge von hohem emotionalem Wert verloren.

Dies berichtet Aussenverteidiger Dominik Schmid gegenüber der «Basler Zeitung». In seinem persönlichen Spind fielen dem Feuer viele Dinge zum Opfer, die für ihn wichtig waren. «Das Wichtigste sind – zumindest bei mir – die Schuhe. Ich hatte in der Kabine etwa 20 Paar Fussball- und fünf Paar Laufschuhe. Das ist nun alles weg, verbrannt», so der Abwehrspieler.

Einen besonders hohen emotionalen Wert hatte für ihn aber etwas anderes: «Seit ich 17-jährig bin, habe ich dieselben Schienbeinschoner. Sie wurden massgefertigt und sind mit Fotos meiner Familie versehen. Sie habe ich immer dabei gehabt, immer getragen. Die Schoner haben mir sehr viel bedeutet, haben einen emotionalen Wert.»

Schmid betont auch, dass die Kabine für die Mannschaft ganz allgemein ein wichtiger Rückzugsort, teilweise sogar ein zweites Zuhause war: «Viele verbringen viel Zeit dort, haben auch ihre persönliche Eck. Manchmal sind wir sieben Tage pro Woche in diesem Bereich des Stadions. Deshalb ist es für uns alle natürlich ein grosser Schock gewesen, als wir erfuhren, dass das Ganze ein bisschen grösser ist, als man erst gedacht hat und nun offenbar in Schutt und Asche liegt.»

Am Samstag findet in Thun das nächste Auswärtsspiel statt. Ob die Partie am 26. April im St. Jakob-Park gegen Sion tatsächlich stattfinden kann, ist unklar.

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