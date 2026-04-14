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Maik

Baustelle Rechtsverteidiger: Der FC Basel hat São Paulo-Profi im Visier

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 15:39
Baustelle Rechtsverteidiger: Der FC Basel hat São Paulo-Profi im Visier

Der FC Basel ist auf den Spuren des brasilianischen Rechtsverteidigers Maik Gomes Viegas, der zurzeit in seiner Heimat für den FC São Paulo aufläuft.

Der 21-Jährige ist ein Eigengewächs des Klubs und kommt seit dieser Saison fix bei den Profis zum Zug. Sein Debüt in der 1. Mannschaft gab Maik, wie der Verteidiger kurz genannt wird, im vergangenen August. Ab der kommenden Spielzeit könnte er in der Super League auflaufen. Auf der rechten Abwehrseite kommen beim FCB zurzeit Keigo Tsunemoto und Kevin Rüegg zum Einsatz. Beide sind allerdings verletzungsanfällig und auch in dieser Spielzeit schon mehrfach ausgefallen. Zwar laufen die Verträge noch weiter – jener von Rüegg bis 2027 und jener von Tsunemoto sogar bis 2028, dennoch könnte es zu Veränderungen auf der Position kommen.

Laut «Radar da Bola» befasst sich der FCB sehr konkret mit Maik, der sich in São Paulo noch nicht ganz als Stammkraft durchgesetzt hat. Sein Potential wird am Rheinknie offenbar als gross angesehen. Er soll in die bereits grosse Tradition von jungen ausländischen Spielern treten, die sich in Basel weiterentwickeln und dann gewinnbringend verkauft werden können.

Mit einem Angebot aus Basel rechnet man in Brasilien dem Vernehmen nach bereits. Wie hoch dieses ausfällt und ob es ausreicht, ist allerdings ungewiss.

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