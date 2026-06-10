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Bereits beim Medizintest

Schmerzhafter FCB-Abgang: Dominik Schmid wechselt nach Österreich

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 10:37
Schmerzhafter FCB-Abgang: Dominik Schmid wechselt nach Österreich

Der FC Basel verliert seinen Linksverteidiger Dominik Schmid an Red Bull Salzburg.

Nachdem zuletzt entsprechende Gerüchte aufgekommen waren, wird es nun sehr konkret. Wie Fabrizio Romano berichtet, bestreitet der 28-Jährige noch am Mittwoch den Medizintest in Österreich. Schmid ist bereits zu seinem neuen Klub unterwegs.

Red Bull zahlt für die Dienste des Linksfüssers 3 Mio. Euro inklusive Boni. Die Vertragsunterschrift wird unmittelbar nach dem Medizincheck erfolgen.

Damit verliert der FCB eine echte Identifikationsfigur. Schmid wurde am Rheinknie ausgebildet und kehrte im Sommer 2023 nach drei Jahren bei den Grasshoppers nach Basel zurück. In der abgelaufenen Saison hat er 48 Pflichtspiele für die Bebbi bestritten und diese auch einige Male als Captain angeführt. Nun vollzieht er seinen ersten Auslandswechsel, der sich für ihn sicherlich auch finanziell lohnen wird.

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