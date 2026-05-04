Neymar könnte ausgerechnet nach Argentinien wechseln

Neymar steht noch bis Jahresende bei seinem Stammklub FC Santos unter Vertrag. Nach der WM könnte er aber unter Umständen nach Argentinien wechseln.

Wie die argentinische Zeitung «Olé» berichtet, findet gerade eine Annäherung zwischen dem 34-jährigen Superstar und Traditionsklub Boca Juniors statt. Zuletzt gastierte Neymar mit Santos in Buenos Aires und liess sich sogar im Boca Juniors-Trikot ablichten. Ausserdem traf er seinen früheren PSG-Teamkollegen Ander Herrera (36), der seit Anfang 2025 für die Boca Juniors aufläuft.

Mit Leandro Paredes (31) und Edinson Cavani (39) stehen noch zwei weitere frühere Weggefährten aus Pariser Zeiten bei Boca unter Vertrag. Paulo Dybala (32) könnte ebenfalls in Kürze anheuern. Neymar ist eine weitere Option. Dieser wird aber auch mit MLS-Klubs wie dem FC Cincinnati in Verbindung gebracht.

Sein grosses kurzfristiges Ziel ist die WM-Teilnahme mit der Seleçao. Noch ist offen, ob ihn Trainer Carlo Ancelotti für das Turnier berücksichtigen wird.