SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Como lehnt Millionenangebote ab

Real Madrid beobachtet Martin Baturina

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 08:18
Real Madrid beobachtet Martin Baturina

Martin Baturina sorgt weiter für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt. Der Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten Como wird inzwischen auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Auslöser sind Berichte eines spanischen Mediums mit guten Kontakten zu den Königlichen, das sich zuletzt sehr positiv über den kroatischen Nationalspieler äusserte und damit neue Spekulationen um seine Zukunft anheizte. Konkreter soll das Interesse anderer Spitzenklubs bereits gewesen sein. Nach Informationen aus Italien haben sowohl der FC Bayern München als auch Tottenham Hotspur Angebote im Bereich von 50 bis 60 Millionen Euro für den 23-Jährigen abgegeben.

Como liess sich davon jedoch nicht überzeugen und soll beide Offerten ohne ernsthafte Verhandlungen abgelehnt haben. Die Haltung des italienischen Klubs ist eindeutig: Como betrachtet Baturina als Schlüsselspieler und möchte ihn nur bei einem aussergewöhnlichen Angebot ziehen lassen. Erst ab einer Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro sollen Gespräche überhaupt aufgenommen werden. Damit setzt der ambitionierte Serie-A-Klub ein deutliches Zeichen, dass ein Wechsel des Kroaten in diesem Sommer nur unter ganz besonderen Voraussetzungen zustande kommen dürfte.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Como lehnt Millionenangebote ab

Real Madrid beobachtet Martin Baturina

5.07.2026 - 08:18
Eine Mission

Eine Real-Vereinslegende soll bei der Vinicius-Verlängerung helfen

3.07.2026 - 17:23
Kleiner, aber feiner Unterschied

Real Madrid verrät Olise-Hintergedanken mit Statement zu Enzo Fernandez

3.07.2026 - 13:48
Mögliches Szenario

Michael Olise denkt wegen eines bestimmten Klubs an Bayern-Abgang

1.07.2026 - 16:10
Glänzt für Marokko

Bayern und weitere Topklubs haben WM-Senkrechtstarter Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm

30.06.2026 - 13:02
Stolze Summe

Real Madrid legt den Preis für Eduardo Camavinga fest

29.06.2026 - 10:36
Nachfolger von Alessio Romagnoli

Lazio Rom will sich bei Real Madrid bedienen

27.06.2026 - 17:28
Er bleibt in Italien

Die Zukunft von Real-Supertalent Nico Paz ist entschieden

26.06.2026 - 14:19
Mourinho hat andere Pläne

Nico Schlotterbeck ist bei Real Madrid nicht mehr erste Wahl

25.06.2026 - 14:15
Klausel wird aktiviert

Real Madrid kauft Nico Paz zurück und hat gleich den nächsten Plan

25.06.2026 - 09:36