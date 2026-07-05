Real Madrid beobachtet Martin Baturina

Martin Baturina sorgt weiter für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt. Der Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten Como wird inzwischen auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Auslöser sind Berichte eines spanischen Mediums mit guten Kontakten zu den Königlichen, das sich zuletzt sehr positiv über den kroatischen Nationalspieler äusserte und damit neue Spekulationen um seine Zukunft anheizte. Konkreter soll das Interesse anderer Spitzenklubs bereits gewesen sein. Nach Informationen aus Italien haben sowohl der FC Bayern München als auch Tottenham Hotspur Angebote im Bereich von 50 bis 60 Millionen Euro für den 23-Jährigen abgegeben.

Como liess sich davon jedoch nicht überzeugen und soll beide Offerten ohne ernsthafte Verhandlungen abgelehnt haben. Die Haltung des italienischen Klubs ist eindeutig: Como betrachtet Baturina als Schlüsselspieler und möchte ihn nur bei einem aussergewöhnlichen Angebot ziehen lassen. Erst ab einer Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro sollen Gespräche überhaupt aufgenommen werden. Damit setzt der ambitionierte Serie-A-Klub ein deutliches Zeichen, dass ein Wechsel des Kroaten in diesem Sommer nur unter ganz besonderen Voraussetzungen zustande kommen dürfte.