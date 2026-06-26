Die Zukunft von Real-Supertalent Nico Paz ist entschieden

Der argentinische Mittelfeldspieler Nico Paz kehrt in diesem Sommer nicht zu Real Madrid zurück, sondern bleibt in Como.

Zwar haben die Madrilenen eine Rückkaufoption in Höhe von 9 bis 11 Mio. Euro aktiviert, Como kauft Paz allerdings direkt zurück. Die Norditaliener haben sich mit den Madrilenen gemäss italienischen Medienberichten und Fabrizio Romano auf eine Ablöse in Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro geeinigt. Real sichert sich zudem wieder eine neuerliche Rückkaufoption für das 21-jährige Offensivtalent. Laut Gianluca di Marzio beträgt diese 80 Millionen und gilt nur für den Sommer 2027.

Dank diesem Deal wird auch dem Wunsch des Spielers Rechnung getragen: Der Linksfuss hat sich nämlich für einen Verbleib in Como eingesetzt, wo er zuletzt zwei sehr erfolgreiche Spielzeiten hingelegt hat. Dank seiner starken Leistungen hat es Paz auch ins argentinische WM-Team geschafft. Noch während des Turniers ist nun auch seine Klubzukunft geregelt.