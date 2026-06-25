Real Madrid kauft Nico Paz zurück und hat gleich den nächsten Plan

Real Madrid sichert sich die Dienste des argentinischen Mittelfeldspielers Nico Paz an diesem Donnerstag zurück.

Laut Fabrizio Romano werden die Verantwortlichen der Königlichen Como informieren, dass die Klausel zum Rückkauf des 21-jährigen Offensivspezialisten aktiviert wird. Real zahlt somit 9 Millionen Euro Ablöse. Nico Paz wurde vor zwei Jahren für 6 Millionen an die Italiener verkauft, nachdem er bei Real hauptsächlich für die Castilla zum Einsatz kam.

In der Serie A hat sich Paz in der Folge sofort etabliert. In der abgelaufenen Saison gelangen dem argentinischen WM-Teilnehmer 13 Treffer und acht Assists.

Angeblich könnte Real den Spielmacher gleich wieder verkaufen, wenn ein Verein 60 Millionen Euro Ablöse bietet.