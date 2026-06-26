Servette schickt Jamie Atangana in die Challenge League

Der 18-jährige Mittelstürmer Jamie Atangana verlässt seinen Stammklub Servette für eine Saison.

Die Genfer schicken den Youngster für ein Jahr in die Challenge League zu Stade Lausanne-Ouchy. Dort soll Atangana regelmässig Spielpraxis sammeln.

Der Youngster absolvierte in der vergangenen Spielzeit neun Teileinsätze in der Super League und kam auch in der Europa League zum Zug. Die meiste Spielzeit sammelte er jedoch in der U21, die in der Promotion League spielte. Dort gelangen ihm in elf Partien sieben Treffer. Nun soll er sich in der Challenge League durchsetzen und anschliessend gestärkt zu Servette zurückkehren.