Ex-FCB-Stürmer Tresor Samba kehrt in die Schweiz zurück

Der frühere Basler Stürmer Tresor Samba kehrt nach einem Jahr in Lettland in die Schweiz zurück.

Der 23-jährige Angreifer heuert bei Etoile Carouge in der Challenge League an. Seit Januar 2025 war Samba beim lettischen Klub FK Liepaja tätig, kam dort zuletzt aber nicht mehr zum Einsatz. Nun wird Samba wieder in der Schweiz spielen.

Für Bellinzona und später Thun hat der Stürmer 75 Challenge League-Spiele bestritten. Dabei gelangen ihm zehn Tore und neun Assists. Carouge belegt in der Challenge League-Tabelle zurzeit den neunten Tabellenrang.