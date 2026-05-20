FC Basel beobachtet Nigeria-Talent

Der FC Basel arbeitet offenbar bereits am nächsten spannenden Transfer für die Zukunft. Der Transferdirektor des Schweizer Rekordmeisters soll zuletzt persönlich beim Pokalfinale zwischen Ferencvárosi und Zalaegerszegi TE vor Ort gewesen sein, um Akpe Victory zu beobachten.

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger gilt als grosses Talent und steht inzwischen bei mehreren europäischen Vereinen auf dem Zettel. Zwischen Basel und Zalaegerszeg sollen bereits erste informelle Gespräche stattgefunden haben, ein offizielles Angebot liegt bislang aber offenbar noch nicht vor.

Die Konkurrenz ist allerdings prominent: Neben Vereinen aus Spanien und Deutschland sollen auch Benfica und die Rangers aus Schottland grosses Interesse zeigen. In Portugal wurde zuletzt über ein mögliches Investment von rund fünf Millionen Euro berichtet, während die Rangers sogar ein Angebot oberhalb dieser Summe prüfen sollen.

Victory wechselte erst Anfang 2026 nach Ungarn und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2028. Sein Marktwert liegt aktuell zwar erst bei rund 100.000 Euro, intern gilt der Nigerianer allerdings als Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial.