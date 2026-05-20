SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spionage-Skandal

Southampton aus Aufstiegs-Playoffs geworfen

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 09:23
Southampton aus Aufstiegs-Playoffs geworfen

Der FC Southampton wurde nach einem Spionage-Skandal aus den Playoffs der EFL Championship ausgeschlossen. Dabei hatten die Saints erst wenige Tage zuvor noch das Halbfinal-Rückspiel gegen Middlesbrough FC mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen und damit eigentlich das Finale im Wembley erreicht. Doch nun folgte der Hammer durch eine unabhängige Disziplinarkommission.

Der Vorwurf: Ein Analyst von Southampton soll sich vor dem Hinspiel in einem Busch versteckt und das Training von Middlesbrough heimlich gefilmt haben. Besonders brisant: Laut Regularien ist eine solche Beobachtung innerhalb von 72 Stunden vor einem Spiel verboten.

Wie mehrere englische Medien berichten, soll Southampton zudem eingeräumt haben, in der Vergangenheit mehrfach gegen diese Regeln verstossen zu haben. Middlesbrough hatte bereits vor dem ersten Duell offiziell Protest bei der Football Association eingelegt.

Damit rückt nun plötzlich Middlesbrough ins Finale und trifft dort auf Hull City. Southampton hat gegen die Entscheidung allerdings bereits Einspruch eingelegt. Eine endgültige Entscheidung soll bis Mittwochabend fallen. Sollte das Urteil bestehen bleiben, droht den Saints ein enormer finanzieller Schaden. Laut der Beratungsgesellschaft Deloitte würde ein Aufstieg in die Premier League Einnahmen von umgerechnet rund 146 Millionen Franken bedeuten. Zusätzlich könnte Southampton mit einem Vier-Punkte-Abzug in die neue Saison starten.

Mehr Dazu
Abbruch der aktuellen Leihe

Bayern-Goalie Daniel Peretz findet neuen Klub
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern
Damion Downs

HSV gelingt Transfercoup mit einem WM-Kandidaten
Verbleib auf der Insel

Die Zukunft von Bayern-Goalie Daniel Peretz ist beinahe entschieden
Stolze Summe

Die Kaufoption für Bayern-Goalie Daniel Peretz fällt sehr hoch aus
Mehr entdecken
Spionage-Skandal

Southampton aus Aufstiegs-Playoffs geworfen

20.05.2026 - 09:23
Alonso greift direkt an

Chelsea jagt Liverpool-Wunschkeeper und ist in Pole-Position

19.05.2026 - 10:42
Caspar Jander

Stuttgart will für die Nachfolge von Angelo Stiller einen Southampton-Profi

8.04.2026 - 15:36
Verbleib auf der Insel

Die Zukunft von Bayern-Goalie Daniel Peretz ist beinahe entschieden

11.03.2026 - 21:15
Defensive Verstärkung

Liverpool arbeitet an spätem Geertruida-Transfer

1.02.2026 - 11:22
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern

8.01.2026 - 14:55
In die Championship

Leihabbruch fix: Bayern-Goalie Daniel Peretz wechselt auf die Insel

8.01.2026 - 11:42
Damion Downs

HSV gelingt Transfercoup mit einem WM-Kandidaten

7.01.2026 - 14:20
Stolze Summe

Die Kaufoption für Bayern-Goalie Daniel Peretz fällt sehr hoch aus

1.01.2026 - 16:46
Abbruch der aktuellen Leihe

Bayern-Goalie Daniel Peretz findet neuen Klub

1.01.2026 - 10:59