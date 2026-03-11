Die Zukunft von Bayern-Goalie Daniel Peretz ist beinahe entschieden

Daniel Peretz wird den FC Bayern im Sommer wohl definitiv verlassen und bei seinem aktuellen Klub bleiben.

Championship-Verein FC Southampton ist mit den bisherigen Auftritten des 25-jährigen Israeli sehr zufrieden. Peretz wurde zu Beginn des Jahres ausgeliehen und weist inzwischen bereits elf Partien für die Saints auf. Dabei blieb er in fünf Spielen ohne Gegentreffer.

Das Leihgeschäft enthält auch eine Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro. Southampton denkt bereits sehr konkret über eine feste Verpflichtung des Nationalspielers nach. In München spielt Peretz in den Zukunftsplanungen hingegen keine Rolle mehr. Der Keeper darf den deutschen Rekordmeister im Sommer fix verlassen. Wenn dabei noch eine stattliche Ablöse winkt, sind die Bayern-Bosse erst recht zufrieden. Die Kaufoption liegt sogar 3 Mio. Euro über dem Betrag, den die Bayern für Peretz im Sommer 2023 an Maccabi Tel Aviv überwiesen.

In München konnte sich der Keeper nie durchsetzen. Spätestens seit der Verpflichtung von Jonas Urbig im vergangenen Jahr ist im Grunde klar, dass er keine Rolle mehr spielen wird.