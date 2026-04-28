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Neun Tore-Fest

PSG & Bayern zeigen atemberaubendes Spektakel und brechen Rekord

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 22:57
PSG & Bayern zeigen atemberaubendes Spektakel und brechen Rekord

Paris St. Germain und der FC Bayern liefern eines der besten oder sogar das beste Champions League-Spiel aller Zeiten. Es fallen sage und schreibe neun Treffer und für das Rückspiel in der kommenden Woche ist weiterhin alles offen.

Am Ende siegt PSG im Parc des Princes mit 5:4. Zwischenzeitlich liegen die Franzosen sogar 5:2 in Front und scheinen auf dem Weg zu einer Vorentscheidung. Die Münchner kämpfen sich aber im Stile einer ganz grossen Mannschaft zurück und haben in der Allianz Arena in der kommenden Woche nach wie vor alle Chancen auf einen Finaleinzug.

Gleich mehrere Akteure prägen die Partie: Auf Seiten des Heimteams stechen vor allem die Doppelpacker Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé mit jeweils einem Doppelpack heraus. Ausserdem zieht Vitinha einmal mehr in Weltklasse-Form die Fäden im Mittelfeld.

Auch bei den Bayern ist es die Offensive, die jederzeit für Torgefahr sorgt. Luiz Diaz, Michael Olise und Harry Kane haben allesamt Szenen, in denen sie ihre Weltklasse untermauern und erzielen jeweils einen Treffer.

Noch nie gab es in der Champions League-Historie ein Halbfinal mit acht Toren. PSG und Bayern pulverisieren diesen Torrekord und erzielen sogar neun Treffer.

Die ganze Fussballwelt freut sich auf das Rückspiel nächste Woche.

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