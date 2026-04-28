Vincent Kompany sorgt gegen PSG für dicke Aufstellungs-Überraschung

Bayern-Coach Vincent Kompany überrascht mit seiner Aufstellung im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Paris St. Germain auf einer Position.

Hinten links beginnt nicht wie üblich Konrad Laimer, sondern der wiedergenesene Alphonso Davies, der seine Form zuletzt über Teileinsätze sukzessive zurückgewonnen hat. Der Grund für die Massnahme ist klar und macht die Entscheidung letztlich nachvollziehbar: Davies ist um einiges schneller als Laimer. Kompany reagiert damit direkt auf das enorme Tempo der Pariser Offensive rund um Desiré Doué, Ousmande Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia.

Ansonsten treten die beiden Mannschaften mit dem zu erwartenden Personal an. Bei PSG können die zuletzt angeschlagenen Vitinha und Achraf Hakimi beide von Beginn weg mittun.

Die Aufstellungen: