Von Bayern-Juwel Lennart Karl gibt es schlechte Nachrichten

Was sich schon abgezeichnet hat, ist nun amtlich: Lennart Karl fehlt den Bayern im Hinspiel des Champions League-Halbfinals definitiv.

Das deutsche Juwel kann das Abschlusstraining am Montag mit der Mannschaft nicht bestreiten und wird am Dienstagabend für die Partie in Paris nicht im Aufgebot des deutschen Serienmeisters stehen. Lennart Karl hatte sich Anfang April einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen und seither nicht mehr spielen können.

Ob er für das Rückspiel wieder ein Thema sein könnte, ist noch offen und hängt von der kommenden Woche ab. Zurzeit trainiert er individuell.

Die Bayern empfangen PSG am 6. Mai in der Allianz Arena. Zunächst geht es für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in dieser Woche jedoch darum, sich eine gute Ausgangslage zu erkämpfen.