PSG will eine ganz bestimmte Bayern-Schwäche ausnutzen

PSG-Trainer Luis Enrique gibt vor dem Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen den FC Bayern die Marschrichtung für seine Mannschaft vor: Wann immer möglich soll es nach vorne gehen. Dabei wollen die Franzosen auch eine vermeintliche Schwachstelle der Münchner ausnutzen.

Diese sind in der Defensive durchaus anfällig, wie sich auch im Viertelfinale gegen Real Madrid offenbarte, in dem die Bayern insgesamt vier Gegentreffer kassierten und auch hätten ausscheiden können, obwohl sie optisch und von den Spielanteilen über zwei Partien hinweg die deutlich bessere Mannschaft waren.

Diese Anfälligkeit hängt eng mit der Spielweise von Bayern-Coach Vincent Kompany zusammen, der auf eine sehr hochstehende Abwehr mit extrem offensiv ausgerichteten Aussenverteidigern setzt. Genau dies will PSG in den beiden anstehenden Partien gegen den deutschen Serienmeister ausnutzen. Über die Aussenbahnen wirken die Münchner verwundbar, zumal es dort etwas an Tempo fehlt, da Alphonso Davies wohl erneut nicht von Beginn an auflaufen wird. Konrad Laimer, der den Kanadier auf links vertritt und Josip Stanisic auf der anderen Seite, sind zwar solide Verteidiger und im Falle von Laimer auch extrem gute Pressing-Spieler. Gerade der Österreicher ist im defensiven 1:1 aber durchaus bezwingbar und auch nicht der schnellste Spieler auf dem Platz.

PSG verfügt auf den Flügeln hingegen über extrem gefährliche Angreifer: Desiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia werden wohl zum Einsatz kommen. Dazu stossen mit Achraf Hakimi und Nuno Mendes Aussenverteidiger vor, die ihre grössten Qualitäten ebenfalls in der Offensive haben.

Das Spiel in der Ligaphase hat gezeigt, dass die Bayern durchaus Druck ausüben und phasenweise auch dominieren können. Nicht zuletzt, da die Pariser ihre besten Qualitäten ebenfalls im Angriffsspiel besitzen, sagte Enrique an der Abschluss-PK, dass er seine Mannschaft entsprechend offensiv ausrichten wird. Und zwar über beide Spiele hinweg und unabhängig vom Resultat. Tatsächlich gilt in dieser spektakulären Affiche wohl die Devise: Angriff ist die beste Verteidigung.