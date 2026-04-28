Real Madrid denkt mit Aurélien Tchouaméni sehr langfristig

Der französische Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni läuft bereits seit fast vier Jahren für Real Madrid auf und spielt in den langfristigen Planungen der Königlichen weiterhin eine wichtige Rolle.

Der aktuelle Vertrag des 26-Jährigen läuft bis 2028. Nach dem Willen der Real-Verantwortlichen soll dies jedoch nicht das Ende der Zusammenarbeit markieren. Der Kontrakt soll nämlich gemäss «Foot Mercato» vorzeitig verlängert werden. Tchouaméni wird dafür eine stattliche Gehaltserhöhung angeboten.

In der Vergangenheit gab es auch schon Wechselgerüchte rund um den Nationalspieler, der im defensiven Mittelfeld oder auch in der Innenverteidigung spielen kann. Manchester United wurde als Interessent genannt. An einem Transfer ist Real aber keineswegs interessiert. Vielmehr soll der Defensivstratege für viele weitere Jahre gebunden werden. Er ist bei den Madrilenen ein Fixstarter und kommt in dieser Spielzeit auf 45 Partien.