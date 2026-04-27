Real Madrid bestätigt schlechte News: Éder Militão fällt monatelang aus – Mbappé auch out

Real Madrid hat Updates zu den verletzten Éder Militão und Kylian Mbappé geliefert – sie fallen nicht positiv aus.

Der brasilianische Abwehrspieler wird wegen seiner gravierenden muskulären Verletzung laut «Cadena COPE»-Journalistin Arancha Rodríguez operiert und wird wohl rund fünf Monate ausfallen. Militão wird wohl rund fünf Monate ausfallen, womit auch sein WM-Aus im Sommer endgültig besiegelt ist. Der Abwehrspieler musste den Platz beim Ligaspiel gegen Deportivo Alaves vor Wochenfrist verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Der 28-Jährige hatte in den vergangenen Jahren sehr viel Verletzungspech. Unter anderem wurde er von zwei Kreuzbandrissen innert kürzester Zeit zurückgeworfen. In dieser Spielzeit schien er sich gefangen zu haben – bis zum neuerlichen drastischen Rückschlag.

Ebenfalls weiterhin pausieren muss Torjäger Kylian Mbappé. Wie Real am Montag bekanntgibt, wurde beim 27-jährigen Franzosen eine Verletzung des Semitendinosus-Muskels im linken Oberschenkel diagnostiziert. Ob er für Real noch einmal aufläuft, ist fraglich. Es besteht noch eine gewisse Hoffnung, dass er den Clasico am 10. Mai bestreiten kann. Andernfalls dürfte sein Fokus bereits der Weltmeisterschaft gelten.

Der Klub macht zur Ausfallzeit wie gewohnt keine konkreten Angaben und schreibt lediglich davon, dass die Situation beobachtet und überwacht werde.