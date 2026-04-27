SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Happige Rückschläge

Real Madrid bestätigt schlechte News: Éder Militão fällt monatelang aus – Mbappé auch out

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 April, 2026 13:15
Real Madrid bestätigt schlechte News: Éder Militão fällt monatelang aus – Mbappé auch out

Real Madrid hat Updates zu den verletzten Éder Militão und Kylian Mbappé geliefert – sie fallen nicht positiv aus.

Der brasilianische Abwehrspieler wird wegen seiner gravierenden muskulären Verletzung laut «Cadena COPE»-Journalistin Arancha Rodríguez operiert und wird wohl rund fünf Monate ausfallen. Militão wird wohl rund fünf Monate ausfallen, womit auch sein WM-Aus im Sommer endgültig besiegelt ist. Der Abwehrspieler musste den Platz beim Ligaspiel gegen Deportivo Alaves vor Wochenfrist verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Der 28-Jährige hatte in den vergangenen Jahren sehr viel Verletzungspech. Unter anderem wurde er von zwei Kreuzbandrissen innert kürzester Zeit zurückgeworfen. In dieser Spielzeit schien er sich gefangen zu haben – bis zum neuerlichen drastischen Rückschlag.

Ebenfalls weiterhin pausieren muss Torjäger Kylian Mbappé. Wie Real am Montag bekanntgibt, wurde beim 27-jährigen Franzosen eine Verletzung des Semitendinosus-Muskels im linken Oberschenkel diagnostiziert. Ob er für Real noch einmal aufläuft, ist fraglich. Es besteht noch eine gewisse Hoffnung, dass er den Clasico am 10. Mai bestreiten kann. Andernfalls dürfte sein Fokus bereits der Weltmeisterschaft gelten.

Der Klub macht zur Ausfallzeit wie gewohnt keine konkreten Angaben und schreibt lediglich davon, dass die Situation beobachtet und überwacht werde.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Grundsatzentscheidung

Karl-Heinz Rummenigge sagt, weshalb die Bayern Olise auf keinen Fall verkaufen

27.04.2026 - 14:00
Übernimmt er im Sommer?

Real Madrid führt Gespräche mit Weltmeistertrainer Lionel Scaloni

27.04.2026 - 13:43
Happige Rückschläge

Real Madrid bestätigt schlechte News: Éder Militão fällt monatelang aus – Mbappé auch out

27.04.2026 - 13:15
Leihe denkbar

Borussia Dortmund wird es bei Real-Stürmer Gonzalo Garcia versuchen

27.04.2026 - 12:11
Ex-Profi packt aus

Zu Real Madrid? «José Mourinho hat beste Zeit hinter sich»

25.04.2026 - 16:45
Erneute Operation

Real-Pechvogel Éder Militão verpasst die WM

25.04.2026 - 15:22
10 Tage Zeit

José Mourinho überrascht mit Aussage zur Zukunft

24.04.2026 - 16:55
Strafmass steht

Die UEFA sperrt Benficas Gianluca Prestianni nach Rassismus-Skandal

24.04.2026 - 15:36
Nicht mehr dabei

Real Madrid wirft Dani Ceballos wegen Wechsel im Sommer aus dem Kader

24.04.2026 - 14:07
Neuer Vertrag

Real Madrid erzielt nach einjährigen Verhandlungen Durchbruch mit Vinicius Junior

24.04.2026 - 11:42