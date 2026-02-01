Liverpool arbeitet an spätem Geertruida-Transfer

Der FC Liverpool bemüht sich offenbar um eine kurzfristige Verstärkung für die Defensive. Nach übereinstimmenden Berichten stehen die Reds in Gesprächen über eine Verpflichtung von Lutsharel Geertruida, der aktuell von RB Leipzig an den AFC Sunderland ausgeliehen ist.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben bereits erste Kontakte zwischen Liverpool und Sunderland stattgefunden. Ziel der Verhandlungen ist es, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden, um den Verteidiger zeitnah an die Anfield Road zu holen. Die Gespräche laufen dabei direkt auf Klubebene.

Ein wichtiger Faktor ist Liverpool-Trainer Arne Slot, der Geertruida noch bestens aus gemeinsamer Zeit bei Feyenoord kennt und den Niederländer als passenden Spielertyp einschätzt. Liverpool arbeitet nun daran, mit allen beteiligten Parteien eine Einigung zu erzielen, um den Deal noch spät im Transferfenster über die Bühne zu bringen.