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Bleibt auch beim SFV

Johan Djourou wird Trainer bei Etoile Carouge

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 17:29
Johan Djourou wird Trainer bei Etoile Carouge

Der frühere Schweizer Nati-Verteidiger Johan Djourou wird neuer Trainer beim Genfer Klub Etoile Carouge. Er übernimmt dort den Posten als Chefcoach des Frauen-Teams.

Der 39-Jährige tritt die neue Stelle ab Juli 2026 an, bleibt gleichzeitig aber auch beim Schweizerischen Fussballverband tätig. Dort ist er als Technischer Leiter des Frauennationalteams tätig. Diese Funktion nimmt Djourou weiterhin wahr.

Das neue Engagement ist zwischen Carouge und dem SFV abgesprochen. Die Romands spielen aktuell in der Nationalliga B.

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