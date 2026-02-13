Sion-Stürmer Théo Bouchlarhem wechselt in die Challenge League

Der FC Sion transferiert seinen Stürmer Théo Bouchlarhem in die Challenge League.

Der 24-jährige Franzose wird künftig für Etoile Carouge auflaufen. Der Challenge Ligist sichert sich die Rechte an Bouchlarhem mit sofortiger Wirkung und stattet diesen mit einem Vertrag bis Saisonende aus.

Der Flügelstürmer bestritt in dieser Spielzeit bislang 15 Super League-Partien. Treffer sind ihm dabei keine geglückt. Zuletzt musste er sich mit einer Reservistenrolle begnügen. Dies soll sich bei Etoile Carouge nun ändern.