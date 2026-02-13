SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Klub

Sion-Stürmer Théo Bouchlarhem wechselt in die Challenge League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 12:51
Sion-Stürmer Théo Bouchlarhem wechselt in die Challenge League

Der FC Sion transferiert seinen Stürmer Théo Bouchlarhem in die Challenge League.

Der 24-jährige Franzose wird künftig für Etoile Carouge auflaufen. Der Challenge Ligist sichert sich die Rechte an Bouchlarhem mit sofortiger Wirkung und stattet diesen mit einem Vertrag bis Saisonende aus.

Der Flügelstürmer bestritt in dieser Spielzeit bislang 15 Super League-Partien. Treffer sind ihm dabei keine geglückt. Zuletzt musste er sich mit einer Reservistenrolle begnügen. Dies soll sich bei Etoile Carouge nun ändern.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Etoile Carouge FC (@etoilecarougefc)

Mehr Dazu
Wechsel perfekt

Der FCZ schnappt sich Challenge League-Shooting Star Vincent Nvendo
Bei Etoile Carouge

Ex-Sion- und FCB-Profi Kevin Bua heuert in der Challenge League an
Kommt aus Carouge

Yverdon stellt seinen neuen Trainer Adrian Ursea vor
Bis Ende Saison verliehen

St. Gallen und Aarau haben Servette-Stürmer Usman Simbakoli auf der Liste
Nassim Zoukit

Neuzugang: Der FC Aarau verpflichtet einen bisherigen Carouge-Profi
Mehr entdecken
Neuer Klub

Sion-Stürmer Théo Bouchlarhem wechselt in die Challenge League

13.02.2026 - 12:51
Bei Etoile Carouge

Ex-Sion- und FCB-Profi Kevin Bua heuert in der Challenge League an

8.09.2025 - 22:45
Victor Petit

Aarau krallt sich einen Verteidiger von Stade Nyonnais

18.07.2025 - 16:37
Nassim Zoukit

Neuzugang: Der FC Aarau verpflichtet einen bisherigen Carouge-Profi

14.07.2025 - 14:40
Neuer Klub

Wie angekündigt: Servette-Stürmer Sene wechselt nach Carouge

26.06.2025 - 14:48
Extrem begehrt

Exklusiv: Servette-Captain Ousseynou Sene vor Wechsel in die Challenge League

23.06.2025 - 11:00
Kommt aus Carouge

Yverdon stellt seinen neuen Trainer Adrian Ursea vor

11.06.2025 - 15:22
Adrian Ursea

Yverdon schnappt sich den Trainer von Etoile Carouge

10.06.2025 - 13:55
Bis Ende Saison verliehen

St. Gallen und Aarau haben Servette-Stürmer Usman Simbakoli auf der Liste

15.03.2025 - 16:04
Laute Ansprache

In der Kabine des FC Basel hat es im Cupspiel geknallt

28.02.2025 - 10:24