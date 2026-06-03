Etoile Carouge macht mit seinem 33-jährigen Trainer weiter

Challenge Ligist Etoile Carouge setzt auch in der kommenden Saison auf seinen 33-jährigen Trainer Pedro Nogueira.

Der Brasilianer hat den Trainerposten bei den Romands im Sommer des vergangenen Jahres angetreten. Carouge beendete die abgelaufene Saison unter seiner Führung auf dem 7. Tabellenplatz. Nun kommuniziert der Verein die Vertragsverlängerung mit Nogueira um eine weitere Saison bis Juni 2027.

Die Klubbosse sind von der Arbeit des Cheftrainers überzeugt – insbesondere auch, was seine Fähigkeiten angeht, Spieler weiterzuentwickeln. Deshalb wird der Übungsleiter mit dem neuen Vertrag belohnt.